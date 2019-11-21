«Время стать заметным!». Пропаганда использования световозвращающих элементов

С 19 по 24 ноября 2019 года на территории Мозырского района Госавтоинспекция проводит республиканскую информационную кампанию «Время стать заметным!». Цель – пропаганда использования световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция призывает пешеходов активно пользоваться фликерами. Световозвращающий элемент – это элемент безопасности. Тем более сейчас, когда дни становятся короче, а ночи длиннее. Наезд на пешехода возглавляет рейтинг дорожных происшествий. На территории Гомельской области за 10 месяцев текущего года совершено 133 ДТП с участием пешеходов, 22 человек погибли и 119 — получили травмы различной степени тяжести. С участием велосипедистов совершено 29 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек погибли и 21 — получили травмы. По-прежнему основной причиной гибели людей на дорогах остаются наезды на пешеходов, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами. Из 22 погибших в этом году пешеходов 18 получили смертельные травмы именно в темное время суток. Название республиканской информационной кампанию «Время стать заметным!» говорит само за себя. Вплоть до 24 ноября госавтоинспекторы будут убеждать пешеходов пользоваться фликерами. Профилактика не голословная, за неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность.