Это – архивные кадры телеканала из сюжета про любителей зимней рыбалки. Лед толстый, прочный, мороз, светит солнце, рыбка клюет. А это вчерашнее сообщение из открытых интернет источников. «Спасателям Чечерского подразделения МЧС сегодня утром поступило сообщение о том, что на реке Сож около деревни Городовка тонут два человека. Когда на место прибыли работники МЧС, на середине реки в воде находились двое мужчин — глубина там составляет до шести метров. Спасатели с помощью специальной доски доставили пострадавших на берег и передали медикам. После осмотра оба сельчанина с переохлаждением были госпитализированы». Как выяснилось, жители деревни Неговка вышли на первый лед для ловли рыбы и провалились. Самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели Мозыря напоминают, что выход на первый тонкий лед смертельно опасен. И по сути, это вовсе не лед, а твердая вода. А несколько морозных ночей не способны даже стоячие водоемы покрыть ледяной коркой. Воздержитесь от рыбалки! Дождитесь прочного льда! Не рискуйте своей жизнью и спокойствием своей семьи!