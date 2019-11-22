Виват, первокурсник-2019!

Кубок первокурсника разыграли в творческом состязании студенты Мозырского педагогического. Фестиваль-смотр талантов – яркая ежегодная традиция кузницы педагогических кадров.

Первый экзамен, который ежегодно держат «новобранцы» Мозырского педагогического университета, связан вовсе не с сессией. До ее начала самые молодые студенты и студентки проходят масштабное творческое испытание. Их таланты и способности, умение шутить и находить выход из нестандартных ситуаций, вовремя организоваться и работать в команде оценивают во время «Кубка первокурсника».

В финал общеуниверситетского творческого фестиваля попадают самые креативные, энергичные и позитивные первокурсники. Вдохновение для шоу, которое они устраивают на сцене Дворца культуры «Строитель», ребята берут из популярных телешоу, ютуб-каналов, а также – будней новой для них студенческой жизни. Участие в Кубке, в большинстве своем, они называют главным. Но точно знают, что нужно, чтобы победить. Проведение «Первокурсника» — одна из самых ярких студенческих традиций Мозырского государственного педагогического университета. Здесь верят, фестиваль-смотр талантов объединяет и на успеваемость влияет только в положительную сторону. Хороший бонус – подарки и призы от спонсоров, которые получают все команды. В этом гожу молодых и креативных поддержали сользавод, беларусбанк, фирма Нелли, БРСМ. Главная награда – переходящий Кубок первокурсника, — на этот раз достался технолого-биологическому факультету.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ