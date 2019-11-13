В суде Мозырского района рассматривается уголовное дело в отношении мошенника, который представлялся отцом участника детского «Евровидения». Обвинение предъявлено по двум статьям уголовного кодекса.

Суд Мозырского района рассматривает уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который представлялся отцом участника детского «Евровидения», и, войдя в доверие потерпевшим, незаконно завладевал деньгами и дорогостоящими вещами. Способы выбирал разные: одному автомобилисту обещал покрасить машину и взял за это два ноутбука. Другой женщине взялся благоустроить могилу, взял предоплату, а затем регулярно отчитывался о проделанных работах, хотя на самом деле только очистил место захоронения от травы. Еще одному гражданину продал бетонные блоки, которые находились на чужом участке, где строился дом. В «послужном списке» предприимчивого мозырянина есть и кража. Обвинение мужчине предъявлено сразу по двум статьям уголовного кодекса Беларуси.