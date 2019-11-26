В рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» в педуниверсите меняли сигареты на конфеты

Акция «Не прожигай свою жизнь!» прошла в Мозырском государственном педагогическом университете. Сотрудники МЧС призывали студентов не курить в постели и завязать с вредной привычкой.

Неосторожное обращение с огнем при курение – наиболее частая причина огненных трагедий. Сотрудники МЧС давно активно и креативно борются не только с такими пожарами, но и в целом, с вредной привычкой. В рамках красноречивой республиканской акции «Не прожигай свою жизнь». Профессиональным спасателям воплощать развлекательно-познавательные мероприятия помогают волонтеры. Именно они и предлагали совершить обмен: вредную сигарету на вкусную конфету. Акция проходит в торговых центрах, на остановках, в общественном транспорте. И, конечно, педагогический университет – это ключевое место в профилактике, ведь здесь будущая педагогическая элита. Пока они студенты, а вскоре молодые специалисты, которые будут подавать пример своим ученикам. В акции по борьбе с вредной привычкой участвуют представители зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они напоминают об антитабачном декрете, который вступил силу летом этого года. Согласно документу, курить можно только в строго отведенных для этого местах, за нарушение предусмотрены штрафные санкции.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ