В районе проходит антитабачная информационно-образовательная акция, приуроченная к Всемирному дню некурения

В организациях здравоохранения Мозырского района с 18 по 21 ноября проводится антитабачная информационно-образовательная акция, приуроченная к Всемирному дню некурения и профилактике онкологических заболеваний.

Во время проведения антитабачной акции будут организованы дни открытой информации, консультирование населения, информационные часы в учреждениях и организациях с привлечением специалистов здравоохранения. На стендах, интернет — ресурсах организаций здравоохранения будет размещена информация о возможности получения населением профилактической помощи. Будут работать телефоны доверия по оказанию психологической помощи в отказе от курения, организована «прямая телефонная линия» (телефоны 25-27-66, 25-17-92). Будут транслироваться видеоролики по профилактике табакокурения на мониторах в организациях здравоохранения.