В Мозыре ранее судимый угнал машину и совершил на ней ДТП

Утром 17 ноября жительница Мозыря обратилась в милицию с сообщением: «Хонду Цивик», которая принадлежит ее сыну, угнали. Позже заявление об угоне написал и сам 22-летний владелец. В этот же день задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний мозырянин, ранее судимый за хулиганство и умышленное причинение легкого телесного повреждения. По предварительной информации, накануне молодые люди шумно провожали своего знакомого в армию. Ближе к утру хозяин автомобиля уснул. Парень без разрешения взял ключ от машины. Он предложил прокатиться двум знакомым. Поездка была короткой. Через 700 метров на улице Чапаева пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель и пассажиры не пострадали. После ДТП молодой человек вернулся назад и попытался вернуть ключи владельцу Хонды. Отсутствие машины он аргументировал тем, что просто закончилось топливо. Но когда хозяин автомобиля узнал реальную информацию о случившемся, обратился в правоохранительные органы с заявлением. По факту угона возбуждено уголовное дело.