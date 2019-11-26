В Мозыре двое мужчин устроили разборки с незнакомыми парнями. Один из дебоширов схватился за ножи, столовые

Дело было ближе к утру возле одного из мозырских развлекательных центров. С девушками пытались познакомиться двое нетрезвых посетителей. На навязчивых ухажеров дамы никак не отреагировали, спокойно сели в машину к друзьям. И тут началось. Мужчины обиделись, стали бить «Мазду», а после и парней, которые из нее выскочили. Один из дебоширов усомнился в своей физической мощи и сбегал в кафе за ножами, столовыми. Его друг в это время устроил потасовку. Парни, понимая, что с неадекватами лучше не связываться, отошли подальше и снимали видео на телефон. В конце концов хулиган все-таки выместил свою злость на автомобиле. Транспортное средство получило значительные повреждения. Девушки позвали сотрудников патрульно-постовой службы, которые и разрешили конфликт, так сказать, оперативным вмешательством. Хулиганов задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Действия второго обвиняемого, который ударил одного из потерпевших парней, квалифицируются как злостное хулиганство, совершенное группой лиц. Максимальное наказание за это преступление до 6 лет лишения свободы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ