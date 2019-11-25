В минувшую пятницу в Мозыре произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина-пешеход

21 ноября около 7 вечера на улице Иваненко 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершил наезд на 37-летнюю женщину-пешехода, которая не была обозначена световозвращающими элементами. ДТП произошло на переходе. От удара в авто разбилось лобовое стекло. Пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение.