С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В минувшую пятницу в Мозыре произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина-пешеход

25 ноября 2019, 20:28

21 ноября около 7 вечера на улице Иваненко 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершил наезд на 37-летнюю женщину-пешехода, которая не была обозначена световозвращающими элементами. ДТП произошло на переходе. От удара в авто разбилось лобовое стекло. Пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение.

Комментарии запрещены
«
»