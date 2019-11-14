В Минске прошел XII открытый командный чемпионат по программированию среди школьников и учащихся профтехлицеев и колледжей. Среди претендентов на победу оказались и мозырян

В Минске прошел XII открытый командный чемпионат по программированию среди школьников и учащихся профтехлицеев и колледжей. Отборочный этап проводился в форме интернет-соревнования. В нем приняли участие 83 команды школьников из более чем 20-ти городов Беларуси. Лучшие команды отборочного этапа были приглашены на основной этап в Минск. Среди претендентов на победу оказались и мозыряне.

Основной тур XII открытого командного чемпионата по программированию среди школьников и учащихся профтехлицеев и колледжей прошел в лабораториях Белорусского государственного университета. Победители определялись по количеству решенных задач, а в случае равенства– по суммарному времени, затраченному на их решение. Юные программисты из Мозыря, которых тренирует Александр Борунов вошли в число лидеров. В копилку Клуба юных пожарных, где занимаются ребята, добавилось сразу несколько дипломов. Команда Станислава Дамасевича, Никиты Черноокого и Станислава Полыня награждена дипломом II степени; Егор Кучар, Богдан Коноплич, Константин Вегера привезли дипломом III степени; Григорий Бараболя, Максим Веретенников, Иван Кудласевич награждены дипломом III степени. Сборная команда двух городов «Мозыря и Гомеля» завоевала 2-е абсолютное место в чемпионате и привезла диплом I степени. (11 фото из них 4 фото дипломов)