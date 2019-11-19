В Мелешковичах зафиксирован случай отравления мужа и жены угарным газом

Зима постепенно вступает в свои права. Еще накануне холодного сезона МЧС активизировало свою работу в плане профилактики ЧП, связанных с неправильным использованием печного отопления. В Мозырском районе зафиксирован случай отравления мужа и жены угарным газом.

15 ноября в деревне Мелешковичи Мозырского района был отмечен случай отравления угарным газом. В своем доме пенсионеры внезапно почувствовали недомогание после того, как затопили печь. Обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации. По предварительной версии причиной плохого самочувствия стало отравление угарным газом, пенсионеры преждевременно

перекрыли дымовую трубу. Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В начале года похожая ситуация была зарегистрирована на Пхове, там помощь медиков потребовалась матери с двумя детьми. Для предотвращения

опасных происшествий, связанных с угарным газом, при розжиге печей необходимо соблюдать максимальные меры безопасности и не перекрывать юшку дымовой трубы до полного прекращения горения древесного топлива. Также специалисты рекомендуют оборудовать домовладения детектором угарного газа.