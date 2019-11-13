В Калинковичском районе жители Мозырщины били рыбу острогой. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело

Почти четыре десятка голов рыбы: щука, линь, плотва, окунь, общим весом 14 килограммов. Браконьеры из Криничного рыбачили в Калинковичском районе. Рыбачили с помощью остроги. Это изготовленное кустарным способом орудие лова в виде вил с 9 зубьями. Рыбу били в темное время суток с лодки, подсвечивая фонариком. За этим занятием и застали их инспекторы охраны животного и растительного мира. Подсчитав браконьерский улов по головам, суммировали и вред, нанесенный окружающей среде. Получился он в крупном размере и составил свыше трех тысяч белорусских рублей. Острога, в простонародье ости, относятся к запрещенным орудиям лова. К тому же поздней осенью рыба находится в полусонном состоянии, тем более в темное время суток бить ее таким способом довольно просто. Всего за пару часов своей деятельности браконьеры смогли добыть такой неплохой улов. Согласно санкциям уголовного кодекса максимальное наказание, которое грозит рыбакам вне закона, до трех лет лишения свободы.