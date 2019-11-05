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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе попались трое мозырян с пакетом марихуаны. Задержание проводили инспекторы охраны природы

5 ноября 2019, 19:49

Искали браконьеров, а нашли любителей растительных наркотиков. Внимание инспекторов Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира во время проверки угодий Калинковичского района привлек автомобиль «Шкода». Водитель и два его пассажира – все мозыряне, — попытались скрыться, и по пути выбросили плотно скрученный полиэтиленовый пакет. Как оказалось, в нем находилось 60 граммов марихуаны. Задержанные – в СИЗО. Калинковичский РОСК возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.

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