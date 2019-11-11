В числе лучших предприятий на областных «Дожинках-2019» – «Полесье-Агроинвест» Петриковского района

В числе лучших предприятий области оказалось и «Полесье-Агроинвест». Расположено оно в Петриковском районе, но к Мозырщине имеет самое непосредственное отношение. О еще одном поводе для гордости на областных «Дожинках» – наш следующий сюжет.

В ТОП лучших по итогам сельскохозяйственного года вошло «Полесье-Агроинвест». Унитарное предприятия, собственником которого является Мозырский нефтеперерабатывающий завод, стало вторым в области по производству зерна. А еще здесь работают лучший агроном Гомельской области и лучший молодежный экипаж. Во время торжественной церемонии награждения на областных «Дожинках-2019» фамилии работников «Полесье-Агроинвест» звучали не один раз. Мощный толчок, когда-то данный хозяйству Мозырским НПЗ, и поддержка сегодня, приносят свои положительные результаты. Год за годом увеличивать объемы производства животноводческой продукции и улучшать ее качество позволяют проведенная модернизация животноводческих объектов, обновленное оборудование, а также трудовая и технологическая дисциплина. Среди основных специализаций «Полесье-Агроинвест» – выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур. Несколько современных молочно-товарных ферм и свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Все это подкреплено желанием местных аграриев работать на своей земле. И, конечно, заслуженными наградами и поздравлениями в канун профессионального праздника.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ