Учащиеся мозырских школ войдут в волонтерскую сеть экопросвещения. В дни осенних каникул в центре творчества детей и молодежи для 24 школьников проводятся специальные тренинги. После полученными знаниями подростки будут делиться со сверстниками.

Молодежную волонтерскую сеть экологического просвещения создают в 12-ти белорусских городах. Среди них – и Мозырь. Проект, который реализует ЮНЕСКО совместно с Министерством образования, создан для подготовки школьников-мультипликаторов. В течение нескольких дней 24 школьника будут участвовать в семинаре, который включает информационные занятия, обучающие тренинги и практику. Биосферные резерваты, история одной пластиковой бутылки, истоки появления электроэнергии и экологические проблемы, которые касаются всех. Актуальные темы обсуждаются очень подробно.

Планируется, что полученными знаниями, юные лидеры мнений будут делиться со сверстниками на классных часах. Для более широкого охвата аудитории волонтеры задействуют социальные сети.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ