Уборка завершена. Сельскохозяйственные предприятия района приступили к подготовке полей для будущего урожая

На днях сельскохозяйственные организации Мозырского района полностью завершат уборку кукурузы. Параллельно поля готовят под урожай будущего года. Специальные агрегаты перепахивают почву, в которую уже внесли органические удобрения. Секрет быстрой и качественной работы – тандем современной техники и строгое выполнение агротехнических нормативов.

Главное правило аграриев «Зари» – не сбавлять темп. Сев озимых в хозяйстве завершили еще до 1-го октября. Под озимые зерновые в этом году отвели почти 2800 га, под озимый рапс – 700 га. Дело остается лишь за погодой. Если нынешний зимний сезон окажется благоприятным, то в следующем году можно будет рассчитывать на хороший результат. А значит, сельскохозяйственный флагман Мозырщины сохранит лидерские позиции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ