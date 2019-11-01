Торжественное посвящение в профессию. Напутствие молодым медикам

Торжественное мероприятие для молодых специалистов здравоохранения проходит в медколледже один раз в год. На него приглашают вчерашних учащихся и студентов, которые сегодня гордо носят звания медсестер, лаборантов, фельдшеров, акушеров и, конечно же, врачей. Медколледж для чествования специалистов, которые только пришли на первые рабочие места, выбирают не случайно. Ведь именно в здесь готовят медперсонал среднего звена для всего региона. В этом году ряды здравоохранения Мозырщины пополнили 32 выпускника медколледжа. Абсолютное большинство в профессию пришло осознанно, как говорится, по зову сердца. Или исполняя детскую мечту. На свободные вакансии пришли и 50 врачей разных специальностей. За каждым из них в первый год работы закрепляется наставник из числа опытных коллег, который будет помогать в профессиональном становлении. А пока, стоя на сцене Мозырского медицинского колледжа, медики произнесли клятву. Ее основные постулаты – выполнять свой долг, трудиться во имя здоровья людей и не становится равнодушными.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ