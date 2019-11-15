Спасибо за хлеб! Итоги сельскохозяйственного года подвели в Калинковичах

Центр культуры и досуга в Калинковичах – эпицентр поздравительных мероприятий. В зале те, кто работает на земле – аграрии. И те, кто результат их труда превращает в хлеб, мясные деликатесы, молочные продукты – представители перерабатывающей промышленности. Все вместе собрались за своей толикой поздравлений в канун профессионального праздника. Казалось бы, еще недавно стартовала посевная, а сегодня в этот зал выносили караваи из муки нового урожая. 15 караваев, 15 хозяйств. И все они внесли свою лепту в общее дело.

Сергей Уже через несколько минут Сергей Александрович Гвоздь, председатель Калинковичского районного исполнительного комитета, будет со сцены говорить «спасибо» всем аграриям района. Под урожай 2019 года было посеяно более 26 тысяч га зерновых культур. Валовой сбор зерновых и зернобобовых, зерна кукурузы в Калинковичском районе составил 49 тысяч тонн, что на 12 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В жатве этого года принимали участие 86 комбайнерских экипажей, 9 –молодежных, 5 из них достигли в уборке тысячного рубежа. На перевозке зерна работали 120 водителей, 11 — перевезли более тысячи тонн. Добросовестный труд калинковичских аграриев был отмечен на областных «Дожинках» в Речице. Сергей Александрович уверен, устойчивое выражение «битва за урожай», к району отношения не имеет. Была четкая, выстроенная, планомерная работа, которая дала результат. И он – не предельный.

Грамоты, благодарности, подарки. На сцену сегодня поднимались десятки человек. Чествование сельчан– повод сказать искреннее спасибо и ответная мотивация — работать еще лучше. Общий подарок – яркий праздничный концерт.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ