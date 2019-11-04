Школьные каникулы – это время активного отдыха. На базе школы №15 состоялись соревнования по лазертагу. Участие в них приняли 8 команд. А приурочили битву к 25-летию 15 школы и круглой дате со дня образования микрорайона «Малининский».

Школьные коридоры на время опустели, зато школьный двор напоминает поле боя. Мальчишки и девчонки с повязками на голове и с оружием в руках отстаивают право на победу и даже не личную, а целой школы и даже микрорайона. Пока одни сражаются, другие ждут своей очереди. В школе №15 провели соревнования по лазертагу среди комитетов территориального управления.

В игре участие приняли 8 команд. Детей набирали из разных школ микрорайонов. Школа №15 на соревнования дополнительно выставила свою команду. В ее составе учащиеся кадетских классов. Для них такая игра – часть гражданско-патриотического воспитания. Что касается победителей, то ими стали ребята микрорайона «Малиниский». Второе место у микрорайона «Железнодорожный». 15 школа стала третьей. В качестве призов все участники получили торты от Мозырского хлебозавода.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ