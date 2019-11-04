Сезон осенних ярмарок продлили до конца ноября. А значит у тех, кто еще не запасся плодово-овощной продукцией, есть возможность сделать это по хорошим ценам.

Отделом торговли и услуг Мозырского районного исполнительного комитета принято решение продлить работу сельскохозяйственных ярмарок до конца ноября. Места массовой продажи сезонных овощей-фруктов и других товаров, как и прежде, будут располагаться возле крупнейших городских рынков «ИстПал», «Привоз» и «Славянский». Широкая торговля 23 ноября будет организована на площади Ленина. Весь график вы видите на своих экранах. Товары на осенних ярмарках предлагают специализированные предприятия Мозырского района, торговые организации города и предприятия потребительской кооперации. Сроки ярмарок продлены благодаря благоприятным погодным условиям и высокому покупательскому спросу.