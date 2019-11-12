Семья Дикан представит Мозырский район на областном этапе конкурса молодых семей

Семья Дикан из Мозыря – это мама Галина Олеговна, папа Николай Владимирович и маленькая Евита. Вместе они – яркий пример современной молодой семьи: творческие, спортивные, активные и очень позитивные. Галина и Николай поженились в 2012, спустя 4 года прекрасная пара превратилась в чудесное трио. Глава семьи, Николай, в прошлом профессиональный спортсмен. Занимался греблей на байдарках, легкой атлетикой, успешно выступал на соревнованиях, занимал призовые места. На республиканском чемпионате в составе лодки-двойки занял 4 место. Сегодня тоже старается по возможности чаще бывать в зале. Но, признается, что носить на руках маленькую дочку гораздо приятнее, чем таскать холодное железо. Семья, по словам Николая, это главное достижение жизни, груз ответственности, который он несет с удовольствием. Николай очень мечтал о сыне. От мечты, говорит, отказываться не собирается. Но рассказывая о дочке, обычно сдержанный папа буквально меняется на глазах. Евита с удовольствием занимается спортом вместе с папой и усердно творит с мамой. Галина – методист-мастер Мозырского районного центра культуры и народного творчества. Ее работа – это продолжение хобби, которым девушка увлекается с детства. Но самое ответственное и интересное занятие для Галины – это просто быть мамой. Семья для молодой женщины – это теплый очаг, сохранить который ее прямая обязанность. Трехлетняя Евита – это море эмоций, сотни слов в минуту, смех, слезы и снова смех. Девочка с необыкновенным поэтичным именем и непосредственным характером очаровывает всех с первого взгляда. А своей улыбкой может поднять настроение даже прохожим. В свои три с небольшим года Евита активно участвует в садовских мероприятиях и конкурсах, любит рисовать, петь и танцевать. А еще просто играть с папой и мамой. Для маленькой Евиты эти двое взрослых – лучшие в мире родители. А все вместе Николай, Галина и Евита Дикан – без преувеличения, замечательная семья, достойная победы .

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.ТКМ