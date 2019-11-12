Сегодня стартовало досрочное голосование на парламентских выборах

Стартовало досрочное голосование. Участки открылись сегодня, 12 ноября в 10 утра. Для того, чтобы воспользоваться правом голоса, необходимо иметь с собой паспорт, удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. А вот объяснять причину, по которой решил проголосовать заранее, а не в основной день выборов, избиратель не обязан. На минувших парламентских выборах такой возможностью воспользовались свыше 30% граждан. В нашей стране досрочное голосование проходит с 12 по 16 ноября с 10 до 14 часов и с 16 до 19. Все участки готовы к проведению процедуры голосования, обеспечены необходимыми материалами. Что касается организации процесса голосования для лиц с ограниченными возможностями, то на участках предусмотрены трафареты для незрячих, увеличительные стекла для слабовидящих, для лиц с ограничениями подвижности – столики, сидячие места. Агитация во время досрочного голосования не запрещена – кандидаты продолжают бороться за голоса избирателей. Основной день голосования, напомним, назначен на 17 ноября.