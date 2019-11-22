Сегодня на Замковой горе прошел торжественный митинг в рамках международной акции памяти «Во Славу общей Победы»

Есть боль, которая с годами не притупляется и память, которая не стирается. В преддверии 75 -летия Победы стартовала международная акция памяти. В рамках нее земля со всех воинских захоронений как Беларуси, так и соседних стран будет собрана в одном пространстве крипты Храма-памятника Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества наших послуживших. Церковь находится в Минске. Сейчас акция идет по регионам. В Мозыре она завершилась на Замковой горе торжественным митингом.

На Мозырщине 78 памятников тем, кто воевал и кто победил, из них 29 – братские могилы. Здесь покоятся солдаты и партизаны, которые жизнь отдали ради Победы, но так ее и не увидели. Земля, обагренная кровью, именно с этих мест. На Замковую гору ее привезли председатели сельсоветов. Пока земля будет на временном хранении в фондах краеведческого музея. После часть земли займет почетное место в зале боевой славы воинов-интернационалистов, а вторую поместят в капсулу, которая в день освобождения Мозыря, 14 января, также во время торжественного митинга будет передана в Гомель. Таким образом капсула продолжить свой путь к храму-памятнику. Кульминация акции в 75-годовшщину Победы, 9 мая 2020 года. Более 100 капсул с землей будут торжественно заложены в пространство крипты Храма для вечной молитвы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ