Сбор средств на лечение трехлетней Миланы Примак закрыт. Совместными усилиями мозыряне в очередной раз сумели помочь ребенку

С благодарностью к жителям Мозыря и других городов посредством социальных сетей обратилась мама трехлетней Миланы Примак. Официально объявлено, что сбор средств на лечение девочки с онкологией закрыт. Только волонтерам благотворительного фонда «Объединяя сердца» удалось собрать порядка 12 тысяч белорусских рублей. Это те пожертвования, которые опускались в ящики со специальными наклейками в нашем городе и в соседних Калинковичах. Также помощь оказали магазин «Мастерок» и предприятие «Агроинторг». Кроме того, неравнодушные к чужой беде люди перечисляли деньги на специальный номер МТС и короткий номер фонда. Напомним, что у Миланы диагностирована фибросаркома забрюшинного пространства. Девочке удалили опухоль в 5 месяцев, но через год случился рецидив. Как альтернатива операции маленькой мозырянке рекомендован дорогостоящий препарат американского производства. Именно на его покупку и был объявлен сбор.