Сады «Зари». Если приложить дополнительные усилия осенью, яблоневый сад «отблагодарит» хорошим урожаем летом

Активный трудовой процесс сегодня можно наблюдать и в яблоневом саду, который расположен в Махновичском отделении совхоз-комбината «Заря». На площади в 76 гектаров растут 125 тысяч деревьев. Их круглый год холят и лелеют местные садоводы. Выращивают здесь больше десяти сортов яблок, которые потом реализуются в собственной торговой сети предприятия. Сейчас урожай 2019-го года практически собран, но работа кипит – как и положено поздней осенью на объекте сельского хозяйства. Наступило время дополнительной заботы о деревьях: специалисты подкармливают их, подрезают ветки, убирают опадающие листья, занимаются побелкой стволов. Яблони, как и многие плодовые культуры, к зимним условиям вполне приспособлены. Но рачительные хозяева, а именно такие трудятся в «Заре», знают: если приложить дополнительные усилия сейчас, яблоневый сад «отблагодарит» хорошим урожаем летом.