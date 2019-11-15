С праздником! День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Торжественное в ГДК

В третье воскресенье ноября традиционно отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Таким образом, для аграриев завершается каждый трудовой год. 2019-й для сельских тружеников был непростым. Впрочем, как и несколько последних лет. Главный соперник – погода. А она, как известно, любит преподносить сюрпризы. Засуха сменялась дождями, и наоборот. Но сегодня люди, которые собрались на торжественное мероприятие в Городском Дворце культуры, с гордостью скажут: «Выстояли! И победили!». Ровно неделю назад мозыряне были триумфаторами областных «Дожинок» в Речице. Награды за достижение высоких показателей в животноводстве и растениеводстве вручались как всему району, так и отдельным предприятиям. «Заря», «Слободское имени Ленина», «Козенки-Агро», экспериментальная база «Криничная» — лидеры юго-восточного региона. А сегодня в зале ГДК – труженики Мозырского и Наровлянского районов, обеспечивающие нашу продовольственную безопасность. Именно они до зернышка собирают пшеницу и рожь на будущий хлеб, внедряют новые технологии в животноводство и делают все, чтобы запас кормов не иссякал. Всего аграрии двух районов собрали более 93 тысяч тонн зерна при средней урожайности 41,3 центнера с гектара. Победителем районного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых признано сельскохозяйственное предприятие «Слободское имени Ленина». На уборке царицы полей – кукурузы, — как всегда лидирует совхоз-комбинат «Заря». Темп валового сбора янтарного зерна в нынешнем сезоне составил 126,8%! Победу предприятие одержало и в соревновании по производству животноводческой продукции. В «Заре» работает и больше всего «тысячников». Они знают все тонкости уборочной и посевной. Профессионализм и трудолюбие помогают достигать результатов при любых условиях. Довольны результатом сезона и на Мозырской овощной фабрике. Обильным поливом спасли поля в летнюю засуху. Теперь продукции заложили столько, что хватит накормить не только мозырян. Кроме того, фабрика – победитель районного соревнования по заготовке травяных кормов.

По признанию аграриев, достижения всего комплекса – это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов труда. А еще – грамотного совмещения традиций производства и современного научно-технологического процесса.

Передовиков уборочной страды, животноводческой отрасли и перерабатывающей промышленности АПК чествовали под громкие аплодисменты коллег. Теплые поздравления и искренние слова признательности звучали в адрес каждого из них. На главную сцену поднимались представители и экспериментальной базы «Криничная», и Мозырской сортоиспытательной станции, КСУП «Осовец» и КСУП «Козенки-Агро». Свои достижения, точнее, свою пользующуюся хорошим спросом продукцию, на выставке в фойе представили все та же «Заря», Мозырские молочные продукты, хлебозавод, спиртоводочный и пивоваренный заводы. Поздравления принимали также сотрудники ЗАО «Партнер и К», «Мозырьсоль», «Мозырьтехсервис» и другие. Одним из самых ярких подарков стал творческий: концертные номера, подготовленные тружениками сцены.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ