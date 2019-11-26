Ремонт дворовых территорий – не только долгожданная радость, но и нескончаемые ссоры. Коммунальный конфликт, который разделил дворы

В городе продолжается ремонт дворовых территорий. В микрорайоне №1 текущий ремонт ведется рядом с домами по ул. Студенческой. Но больше всех повезло жильцам трех домов по Пушкина. Их двор в этом году отремонтируют капитально. Долгожданный капремонт, как ни странно, разделил людей, живущих по соседству, на два противоборствующих лагеря.

Возле домов №37, 39 и 45 по ул. Пушкина во всю кипит работа. Строители обосновались здесь около полутора месяцев назад. Но с их приходом во дворе закипели еще и нешуточные страсти. Соседи разделились на тех, кто доволен проектным решением и тех, кто свой двор видит совсем по-другому. Съемочную группу встречали жители дома №39. Прежде, чем приступить к ремонтным работам, жителей трех домов ознакомили с проектным решением. И большинство перемены поддержали. Однако в различные инстанции посыпались жалобы. Жительница дома №39 Ольга Владимировна Белявская появляется во дворе с охапкой ответов на свои обращения. Говорит, их у нее более 40. Сначала она решительно требовала привести двор в порядок. Когда проект преображения был готов, а во двор пришла строительная техника, решительно выступила против таких перемен. Женщина считает, что в проекте не учли мнение старшего поколения. Например, за счет зеленой зоны расширили парковку. Несколько женщин выступили в ее поддержку. Что касается детской площадки и мест для отдыха, проектом они предусмотрены неподалеку от дома. Вместе со двором в порядок приведут и вот этот сквер рядом со Дворцом культуры «Строитель». Тротуары из брусчатки, широкая дорога, первая в городе экологическая парковка. Проектом предусмотрено все, о чем могут мечтать многие жители старых дворов. А еще двор предстоит озеленить. Участие в посадке новых деревьев обещали принять и жители домов. Что касается строительных работ, они будут доведены до конца уже к середине декабря. Дворовые территории первого района будут продолжать благоустраивать.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ