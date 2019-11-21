Реализация Декрета № 18 в Мозырском районе

Декрет № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» был принят в 2006. За годы реализации документа уже налажена четкая система. Специальная комиссия промониторила ситуацию в Мозырском районе. Итоги подвели на заседании.

Декрет № 18 в 2006 году был принят для того, чтобы на государственном уровне защитить детей из неблагополучных семей. Согласно документа появилось такое понятие как «семья, находящаяся в социально опасном положении» и определен четкий алгоритм действий в этом случае. Выявить, если ситуация критическая – забрать детей на некоторое время, провести работу с семьей, если родители исправятся – детей вернуть, если нет, то лишение родительских прав. Специальная комиссия облисполкома промониторила ситуацию в Мозырском районе, итоги подводили на межведомственном заседании. Здесь присутствовали представители всех субъектов профилактики – исполнительной власти, образования, здравоохранения, правоохранительных структур. Цель декрета – сделать все возможное, чтобы детей воспитывали именно биологические родители. Это комплексная планомерная работа. Здесь задействованы и педагоги, и медики, и милиционеры. Кстати, взаимодействие, достижения и проблемные моменты обсуждали на заседании, на примерах конкретных семей. В целом в районе система реализации Декрета № 18 налажена, причем весьма эффективно. Об этом свидетельствует и статистика. На данный момент в мозырском районе признаны находящимися в социально опасном положении 26 семей, воспитывающих 26 детей. С начала года 14 детей были признаны нуждающимися в госзащите, их пока забрали от биологических родителей, с мамами и папами ведется работа. В 2019 7 детей были в судебном порядке лишены родительской опеки.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ