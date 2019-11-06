Рассказать о нюансах, показать на практике. Серия мастер-классов от американского тренера по чирлидингу

В Спортивно-техническом клубе «Старт» прошла серия мастер-классов от американского тренера по чирлидингу. Занятия спортивными танцами в клубе начали вести около 2 месяцев назад. Уже сегодня юные спортсмены вместе со своим тренером перенимали новые знания от лучших педагогов.

Этого мастер-класса начинающие чирлидеры Спортивно-технического клуба «Старт» ждали с нетерпением. Секция спортивных танцев с элементами акробатики открылась здесь всего два месяца назад. Правда, вместе с тренером Еленой Васильевной Головач, сюда пришли и подготовленные ребята. Вместе с новичками сегодня они «прокачались» по-новому. Два мастер-класса для ребят и их спортивных педагогов провел известный тренер Деррон Форрест – основатель американской компании, которая обучает тренеров по чирлидингу. Беларусь пока только в начале пути. Но, по мнению мистера Форреста, большое желание и горящие глаза детей – это признак перспективности. С подобными мастер-классами Деррон колесит по всему миру. В Беларуси тоже не впервые. Рассказать о нюансах, показать на практике… На тренировке порой не требовался перевод. Ведь язык спорта универсален. Мастер-класс собрал чирлидиров с разным уровнем подготовки. Кто-то занимается этим спортом несколько лет, кто-то – всего несколько месяцев.

В основе чирлидинга – хорошая физическая подготовка и взаимное доверие. Этот командный спорт уверенно набирает обороты. Юные чирлидеры СТК «Старт» сегодня стали на одну ступеньку ближе к своей мечте. За несколько часов, проведенные в зале с американским тренером, ребята приобрели новые знания и умения, которые в дальнейшем начнут применять на практике.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ