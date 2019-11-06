Пьянству – бой! В Мозыре прошло районное координационное совещание

В Мозыре прошло районное координационное совещание с участием представителей правоохранительных органов и субъектов профилактики. На повестке дня – тема преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Яма, в которую легко упасть, но сложно выбраться. Так можно описать преступления и правонарушения, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. На районном координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло в Мозырском райисполкома, озвучили немало примеров. Драки в ресторанах и ночных клубах, уличные хулиганства, ДТП с пострадавшими. Еще страшнее, когда сначала выпил, потом убил.

Рост преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, не может не беспокоить. Практически в каждом подобном случае эксперты говорят: если бы был трезвым, ситуация могла сложиться по-другому.

Борьбу с пьянством участники совещания проведут и «на местах». Коллективы предприятий и организаций обязательно соберут, чтобы еще не один раз напомнить об опасности влияния алкоголя на человека.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ