Проводы в армию. Осенний призыв -2019 стартовал

18 ноября началась отправка нового пополнения в Вооруженные Силы Республики Беларусь и другие воинские формирования. Сегодня рано утром возле военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов было оживленно. Самые близкие пришли провожать призывников на службу в армию.

Мамы и папы, братья и сестры, друзья и конечно же, любимые девушки, собрались у военного комиссариата рано утром, чтобы проводить молодых людей на службу в армию. В это время сами парни, некоторые уже и с армейской прической, в актовом зале слушают наставления перед отправкой. С собой у них минимальный набор вещей, только то, что позволено по уставу, многие с хорошим настроением и желанием служить. Некоторые об армии мечтали с детства. В рамках нынешней кампании всего 230 призывников из Мозырского, Ельского и Наровлянского районов призваны в вооруженные силы. 44 новобранца отправились сегодня в учебный Центр пограничников. В целом, призывники будут служить и в Гомельской области, и за пределами региона, но главное, в пределах страны. Проводы в армию – это мероприятие, которое всегда со слезами на глазах. Без пяти минут солдаты тепло машут своим близким, фотятся для соцсетей и рассаживаются по своим местам в автобусе. В следующий раз со своими родными они встретятся на принятии присяги, 14 декабря. И уже это будут не призывники, а настоящие солдаты белорусской армии.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ