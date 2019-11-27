В Беларуси продолжается вакцинация против гриппа. По предварительным прогнозам, ждать прихода вируса надо в конце января — начале февраля. Насколько ко встрече с недугом готовы мозыряне? О ходе вакцинации – в нашем сюжете.

Мозырские медики активно готовят жителей района к приходу вируса гриппа. По предварительным прогнозам, ждать его белорусам стоит в конце января – начале февраля. Чтобы быть во всеоружии и не допустить распространения заболевания и эпидемии, необходимо привить 40% населения. На сегодняшний уже привито около 35% жителей района. Еще раз о стоимости: в зависимости от производителя она варьируется примерно от 10 до 15 рублей. Бесплатная вакцинация предусмотрена для детей с 6 месяцев до 3 лет, рекомендуется малышам и взрослым с хроническими заболеваниями, лицам с ослабленным иммунитетом, гражданам старше 65 лет, беременным и другим категориям. Чтобы к началу эпидемического сезона у человека сформировался стойкий иммунитет, прививку нужно поставить в ближайшее время – где-то до конца ноября. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ