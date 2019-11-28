Президент Республики Беларусь вручил государственные награды мозырским гребцам на байдарках и каноэ

Двадцать шестого ноября Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ, которые блестяще выступили в сезоне 2019 года на международной арене и очень приятно, что костяк Национальной команды составляют наши земляки, а возглавляет сборную команду белорусских мастеров весла, почётный гражданин Мозыря — Владимир Владимирович Шантарович.