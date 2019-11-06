Праздничный концерт от юных артистов ДШИ №2

Праздничный концерт прошел в Городском дворце культуры 5 ноября. Главными участниками стали артисты детской школы искусств №2 м музыкального колледжа, и, конечно же, благодарные зрители. Накануне длинных ноябрьских выходных позитивный заряд настроения мозырянам подарили молодые талантливые артисты. На концерт в Городской Дворец культуры могли попасть все желающие. И те, кто пришел, точно не прогадал! Программу организаторы составили из музыки разных стилей и жанров.

В сопровождении концертного эстрадного оркестра детской школы искусств №2 выступали солисты студий «Ф’Лора» и «ПозитиV», а также учащиеся и преподаватели музыкального колледжа. Со сцены звучали авторские композиции и каверы на песни известных исполнителей и групп: от Алены Ланской и Ирины Дорофеевой до «Сяброу», Пелагеи и Григория Лепса. Порадовал своим выступлением и специальный гость из Москвы – лауреат международных конкурсов Степан Карнаенко.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ