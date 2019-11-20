Посвящение в юные таможенники

Обещание прилежно учиться, соблюдать правила правопорядка и быть примером для ровесников дали ученики таможенного класса 8-й школы. На торжественной церемонии присутствовали учителя, родители и почетные гости.

Эстафету создания кадетских классов в Мозыре передали органам таможенной службы. Первую клятву «хорошо учиться и быть верными выбранному пути» пятиклассники 8-й школы произнесли в торжественной обстановке. На мероприятие, которое прошло в кинотеатре «Мир», пригласили кураторов первого в городе таможенного класса, а также руководителей силовых структур, ветеранских организаций. От каждого офицера прозвучали слова напутствия, основанные на личном жизненном опыте.

Профильный таможенный класс в 8-й школе открылся в нынешнем учебном году. Кроме стандартных уроков — истории, математики, литературы, — в расписании пятиклассников много интересного: они учатся маршировать, обращаться с оружием и даже танцевать вальс. Особое место – занятиям по спортивной подготовке. Торжественная церемония посвящения в юные таможенники – первое, но далеко не последнее яркое мероприятие в длинном школьном пути. Впереди у них – годы учебы, за которые еще не раз появится повод для гордости у родителей и учителей. После – учеба. А затем перспективное будущее: многие из них заступят на стражу экономических границ страны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ