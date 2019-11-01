Последний шанс купить квартиру возле Национальной библиотеки! Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» практически завершён

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» практически завершён. И здесь начались продажи в последнем доме комплекса – «Гоген». И это шанс для тех, кто мечтал бы приобрести квартиру в столичном комплексе, изменившем облик города.

В это трудно поверить, но еще 10 лет назад район станции метро «Восток» в Минске выглядел совсем иначе. Теперь и место въезда изменилось, а квартал стал практически развитым центром. Как успеть и какую квартиру можно ещё купить?