Погоня за «бесправником». Экипаж ГАИ преследовал Volvo

2 ноября в Мозыре на ул. Куйбышева произошел дорожный инцидент. Инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю Volvo, который превысил скорость. Однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

Экипаж ГАИ 2 ноября в районе «якоря» осуществлял контроль за скоростью движения. Инспектор ГАИ заметил, что водитель Volvo, двигаясь с улицы Куйбышева, нарушил скоростной режим, ему был подал знак остановиться. Требование было проигнорировано. Экипаж ДПС начал преследовать иномарку. Водитель Volvo только увеличил скорость и помчался на Рыжкова. В районе роддома свернул на улицу Пушкина, доехал до ДК «Строитель», после выехал на Саета и оказался в тупике, был заблокирован. Гонщик – 20 летний мозырянин. В его отношении инспекторы ДПС выявили 6 нарушений правил дорожного движения. В том числе превышение скорости, управление без прав, не выполнение требования об остановке транспортного средства сотрудником ГАИ, что повлекло преследование. Кроме того, машина была без техосмотра. Кстати, в июле молодого человека лишили права управления авто за передачу «руля» лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии. Автомобиль в данный момент помещен на штрафстоянку. С начала этого года в Беларуси сотрудниками ГАИ выявлено свыше 40 тысяч «бесправников». Ими совершено более 200 ДТП, в которых 48 человек погибли и 259 получили ранения различной степени тяжести.