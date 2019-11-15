Первый раз отдать голос. Впервые голосующим мозырянам подготовили небольшие подарки

Елизавета Чимирко на участок для голосования пришла, не дожидаясь 17 ноября, основного дня для голосования. Девушка живет на улице Кирова. По прописке ее участок восьмой, находится в Детской художественной школе искусств. Для того, чтобы окончательно принять решение у девушки есть всего несколько шагов и несколько минут. Елизавета Чимирко коренная мозырянка, сегодня учится на 2 курсе педагогического университета. Кроме Елизаветы, впервые на участке №8 будут голосовать 4 человека. Новоиспеченным избирателям подготовлены небольшие памятные сувениры. Через несколько минут бюллетень отправляется в урну для голосования. А Елизавета уверена в своем первом выборе. Досрочное голосование на участке №8 проходит достаточно активно. Люди идут в течение всего дня. Напомним, участки для голосования открыты для избирателей с 10 до 19 часов с двухчасовым перерывом с 14 до 16 часов. Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находится по месту своего жительства. Но никакого официального подтверждения не требуется. Досрочное голосование закончится 16 ноября. Основной день парламентских выборов 17 ноября.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ