Первичная профсоюзная организация Мозырского нефтеперерабатывающего завода подвела итоги работы за пять лет. На мероприятие пригласили представителей профсоюзных организаций цеховых подразделений и руководство предприятия, а также руководителей районного объединения профсоюзов и республиканского комитета Белхимпрфсоюза.
Первичная профсоюзная организация Мозырского нефтеперерабатывающего завода – одна из крупнейших в регионе. Среди основных задач – участие в регулировании социально-трудовых отношений в коллективе, распределение стимулирующих выплат, согласование содержания и условий контракта, осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства. Профсоюз поддерживает деятельность молодежных и ветеранских организаций, занимается вопросами социальной поддержки, организацией культурно-массовой и спортивной работы, санаторно-курортным лечением и оздоровлением. За хорошую работу заводчане-активисты получают премии, дипломы и грамоты. Наиболее отличившихся поощряют турпоездками. А к Новому году у всех подарки: и не только сладости. Первичная организация мозырского завода — это хороший пример того, как можно организовать работу профсоюзной ячейки.
После подведения итогов работы и заслушивания отчетов, делегаты выбрали нового руководителя первичной профсоюзной организации МНПЗ: в ближайшие пять лет ее будет возглавлять Олеся Чуманевич. Она сменила на посту Ольгу Кулыба.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Первичная профсоюзная организация Мозырского нефтеперерабатывающего завода подвела итоги работы за пять лет
Первичная профсоюзная организация Мозырского нефтеперерабатывающего завода подвела итоги работы за пять лет. На мероприятие пригласили представителей профсоюзных организаций цеховых подразделений и руководство предприятия, а также руководителей районного объединения профсоюзов и республиканского комитета Белхимпрфсоюза.