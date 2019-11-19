Первичная профсоюзная организация Мозырского нефтеперерабатывающего завода подвела итоги работы за пять лет. На мероприятие пригласили представителей профсоюзных организаций цеховых подразделений и руководство предприятия, а также руководителей районного объединения профсоюзов и республиканского комитета Белхимпрфсоюза.

Первичная профсоюзная организация Мозырского нефтеперерабатывающего завода – одна из крупнейших в регионе. Среди основных задач – участие в регулировании социально-трудовых отношений в коллективе, распределение стимулирующих выплат, согласование содержания и условий контракта, осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства. Профсоюз поддерживает деятельность молодежных и ветеранских организаций, занимается вопросами социальной поддержки, организацией культурно-массовой и спортивной работы, санаторно-курортным лечением и оздоровлением. За хорошую работу заводчане-активисты получают премии, дипломы и грамоты. Наиболее отличившихся поощряют турпоездками. А к Новому году у всех подарки: и не только сладости. Первичная организация мозырского завода — это хороший пример того, как можно организовать работу профсоюзной ячейки.

После подведения итогов работы и заслушивания отчетов, делегаты выбрали нового руководителя первичной профсоюзной организации МНПЗ: в ближайшие пять лет ее будет возглавлять Олеся Чуманевич. Она сменила на посту Ольгу Кулыба.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ