Открытие магазина «Двери. Окна. Кухни» компании «Белпласткомплект» в Калинковичах

Компания «Белпласткомплект» – расширяет горизонты и открывает новый магазин в соседних Калинковичах. На праздничном мероприятии по случаю собрались жители двух городов: среди новых и постоянных покупателей разыграли ценные призы.

Компания «Белпласткомплект» четвертую точку продаж открыла в городе Калинковичи. Магазин «Двери. Окна. Кухни» находится по адресу: улица Советская, 144. На площади в 250 «квадратов» удобно и компактно расположились более 50-ти моделей входных и межкомнатных дверей, а также образцы модульных кухонь, шкафов-купе и другой мебели.

Эксклюзивное предложение магазина в Калинковичах – новые пластиковые раздвижные оконные системы.

«Белапласткомплект» – компания с хорошими сложившимися традициями. Это касается работы, как с покупателями, так и с персоналом. Красную ленточку вновь перерезали всем коллективом магазина. А само открытие превратили в яркий и веселый праздник. Пока еще будущих покупателей юного возраста развлекали аниматоры – воздушными шарами, конкурсами и угощением. А вот взрослые собрались, чтобы по достоинству оценить преимущество новой точки продаж. И… тоже принять участие в конкурсах. Точнее, розыгрыше ценных призов. Обладательницей одного из денежных сертификатов стала мозырянка Кристина Метлушко – постоянная покупательница «Белпласткомплекта». Повезло в этот день и первым покупателям из Калинковичей, среди которых были разыграны окно ПВХ, металлическая дверь и кухня. Сэкономить время каждого клиента – главная миссия компании «Белпласткомплект». В этом магазине можно выбрать двери, окна и мебель различного дизайна и цвета, от бюджетных до топовых производителей, но главное – прекрасного качества. Кстати, подарки ждут не только тех, кто побывал на открытии. Акционные и скидочные предложения будут действовать на постоянной основе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ