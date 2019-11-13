Отдать свой голос досрочно

12 ноября началось досрочное голосование в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На избирательных участках отмечают – мозыряне идут голосовать. Пока в основном политическую активность проявляют пенсионеры и те, кто в день выборов будет занят. Основной приток избирателей ожидается, конечно же, 17 ноября.

Председатель Мозырского районного Совета ветеранов Александр Григорьевич Бобр – избиратель с более полувековым стажем. Вот и на нынешних парламентских выборах он – в числе первых. И хотя официально объяснять причину, по которой решил проголосовать заранее, а не в основной день выборов, не обязательно, но для журналистов Александр Григорьевич сделал исключение, да и причина важная. Впервые Александр Григорьевич проголосовал, будучи студентом, в далеком 1965 году, тогда это были выборы в местный городской совет. Всего в его избирательском послужном списке – несколько десятков важных для страны мероприятий, где он в бюллетени выразил свое мнение. На 25 избирательном участке, где голосовал Александр Бобр, наблюдается досрочная активность избирателей. Проголосовать на нынешних парламентских выборах заранее можно по 16 ноября включительно. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Для того, чтобы воспользоваться правом голоса на нынешних парламентских выборах досрочно, нужно иметь при себе паспорт, удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. Но все же основной наплыв избирателей прогнозируется именно 17 ноября. Традиционно в основной день выборов на участках для голосования будет организована концертно-развлекательная программа и разнообразная торговля.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ