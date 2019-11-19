«Осенний аккорд-2019» уже скоро!

До старта мероприятий одного из самых ярких творческих событий сезона – фестиваля «Осенний аккорд-2019», — осталась ровно неделя. Волнение участников конкурсных программ нарастает, а вот билетов в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков становится все меньше. Спешите занять лучшие места!

Фестиваль-конкурс любительского творчества среди работников Мозырского НПЗ и членов их семей в этом году отметит свое 15-летие. И не стоит обманываться названием: за это время «Осенний аккорд» из внутрикорпоративного мероприятия перерос в яркий интересный проект городского масштаба. Подборка творческих номеров заводчан, которую представляют в конкурсный день, ничем не уступает профессиональным артистам. Гармонично подобранные танцевальные и песенные номера, образы героев сцены, свет, звук. Все это – хороший повод посетить фестиваль. Подрастающему поколению будет интересна детская конкурсная программа, поклонникам выставочного творчества – фотовыставка и выставка изобразительного искусства. Всей семьей или компанией друзей окунуться в праздничную атмосферу можно на гала-концерте. Стоимость билетов на «Осенний аккорд» — символическая, от 3 до 7 рублей. Спешите занять лучшие места!