Осень вдохновляет не только поэтов. В средней школе №16 провели конкурс красоты и обаяния «Мисс Осень»

Семь прекрасных и очаровательных конкурсанток на этот раз вышли на сцену, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Осень». Его в 16 школе проводят ежегодно. Девчонки учатся в 7-х 8-х классах. Для многих из них участие в этом конкурсе, в буквальном смысле –сбывшаяся мечта. Но чтобы давняя мечта стала реальностью, участницам пришлось изрядно потрудиться. Конкурс «Мисс осень» включал 4 разных испытания. Конкурсанткам нужно было представить себя, придумать костюм, изготовить осеннюю композицию и порадовать зрителей и жюри хорошим выступлением. Девочки пели, танцевали, изливали душу в стихах и показывали акробатические номера. В итоге ни одна из конкурсанток не осталась без титула. Мисс Творчество, Романтичность, Оригинальность, Мисс Улыбка, Очарование и Грация. Ну а главный приз и звание «Мисс Осень-2019» завоевала учащаяся 8 «А» класса 16 школы Анна Тозик.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ