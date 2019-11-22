Опасности тонкого льда

Вместе с холодом пришли и чрезвычайные ситуации, связанные с образованием тонкого льда на водоемах. Следует знать, что именно в период становления лед бывает особенно непрочным. Опасности могут подстерегать на припорошенных снегом руслах рек с быстрым течением, возле кустов, у кромки берегов. Особую осторожность — в местах вливания теплых сточных вод промышленных предприятий. Дети ни в коем случае не должны находиться без присмотра взрослых вблизи замерших водоемов.

Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, сообщите о происшествии в службу МЧС по телефонам 101 или 112, позовите на помощь окружающих. Если рядом никого не окажется, воспользуйтесь подручными предметами. Приближаться к полынье следует ползком, желательно подложить под себя лыжи, доску или фанеру, чтобы увеличить площадь опоры. Не подползайте к самому краю. На расстоянии 3-4 метра остановитесь и бросьте утопающему приготовленную веревку или ее имитацию. Вытащив пострадавшего на лед, выбирайтесь из опасной зоны. Его нужно как можно скорее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить горячим.

Пусть эти правила помогут кому-то справиться со сложной ситуацией, но все же лучше, если таких ситуаций вообще удастся избежать!