Олег Слинько избран сенатором от Гомельской области. Выборы в Совет Республики состоялись 7 ноября

7 ноября 2019 года состоялось заседание депутатов Советов депутатов базового уровня региона, на которое из всех районов области были делегированы 420 человек. Именно они путем тайного голосования избрали в Совет Республики восемь представителей от Гомельской области. Все кандидаты набрали необходимое для избрания число голосов. В число тех, кто будет представлять Гомельскую область в Совете Республики, вошел директор государственного предприятия «Совхоз-кобминат «Заря» Олег Слинько. Совет Республики — верхняя палата белорусского парламента. В ее состав входят 64 сенатора. Местные советы (и Минский городской) избирают 56 членов: по восемь от каждой области и Минска. Еще восемь сенаторов назначает Президент.