Областные «Дожинки» в Речице. Мозырский район в 2019 году – безусловный лидер отрасли

Итоги сельскохозяйственного года аграрии Гомельской области подвели на «Дожинках» в Речице. Мозырский район в 2019 году – безусловный лидер отрасли. Во время церемонии чествования передовиков наши земляки на сцену поднимались чаще всего. Смотрите большой репортаж с главного фестиваля этого месяца.

Сыграть в шашки банками сгущенки, полистать книгу из сала, а еще сфотографироваться с двухметровой коробкой молока и станцевать с веселой коровой. Это и многое другое предложили гостям областного праздника тружеников села «Дожинки-2019». В Речицу съехались аграрии всего юго-восточного региона, чтобы вместе подвести итоги сезона и получить заслуженные награды. Год был непростой, запомнился и сильной засухой, из-за которой гибли посевы, и дождливыми периодами. Но госзаказ выполнен. В достатке будет и хлеба, и овощей, и кормов для животноводческой отрасли. Выполнить план удалось благодаря симбиозу современных технологий и оперативно принимаемых решений. Общий вес урожая Гомельской области с учетом кукурузы приблизился к миллиону тонн. Аграрии Мозырского района собрали 59 636 тонн зерна и зернобобовых, включая кукурузу, почти столько же заготовили кормовых единиц. Среди предприятий самый большой вклад в областной каравай внесла мозырская «Заря». Представители совхоз-комбината – и лидеры по заготовке травяных кормов. На втором месте в этой же номинации – экспериментальная база «Криничная». На третьем мозыряне – «Козенки-Агро».

Мозырский район – лучший в области по производству животноводческой продукции. Наши земляки достигли и наивысших показателей по воспроизводству стада сельскохозяйственных животных. Председатель райисполкома Елена Павлечко на сцену поднималась не единожды. «Заря», «Слободское имени Ленина», «Экспериментальная база «Криничная», «Козенки-Агро». Имена руководителей и работников этих мозырских предприятий во время церемоний награждения звучали через каждые несколько минут. На сцену поднимались операторы зерносушильных установок и животноводческих комплексов, ветеринарные врачи, а также те, кто выращивает крупный рогатый скот, свиней и птицу. Люди, титанический труд которых, достоин почета и уважения во все времена.

Лучшие из лучших в своем деле награды принимали со скромными улыбками. И отмечали, работают не ради дипломов и почетных ленточек. Упорный труд от рассвета до заката, борьба за каждое зернышко пшеницы, рапса, овса, кукурузы. Комбайнеры, животноводы, полеводы, пахари в общий результат вложили душу.

А тем временем, улицы Речицы превратились в один большой гостиный двор. Главным угощением на подворьях, конечно же, был хлеб из муки нового урожая. А еще – ароматный шашлык и мясные деликатесы, в том числе, и от мозырской «Зари». Гости «Дожинок» с удовольствием дегустировали продукцию предприятий перерабатывающей промышленности. Десятки выставок, выездная торговля и концерты – все в честь героев жатвы-2109. Самое большое количество развлечений – для детей. Взрослых, кроме кулинарных изысков, ждали песни и танцы с национальным колоритом. Внимание привлекала масштабная выставка техники: от комбайнов до посевных агрегатов – все, что помогает хлеборобам успешно работать. А машинный парк Мозырщины уже традиционно пополнит новая «Нива Шевроле» — как достойная награда за труд. И новый трактор, который будет вспахивать наши поля в следующем сезоне.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ