Не прожигать свою жизнь! Призывали мозырян сотрудники МЧС и юные волонтеры в рамках республиканской акции

В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники Мозырского районного подразделения МЧС совместно с активистами молодёжной организации спасателей-пожарных провели яркое мероприятия в общественном транспорте, на остановках и автовокзале. Спасатели и их юные помощники рассказали жителям города о пожарах, которые произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Тем, кто курит, предлагалось обменять сигарету на конфету, а также активно пропагандировали отказ от вредной привычки. Все участники мероприятия получили наглядно – изобразительную продукцию противопожарного характера.