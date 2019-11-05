Напомнить о важности фликеров сотрудники ГАИ вместе с представителями «Белой Руси» отправились в социально-педагогический центр

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах республики погибли десять человек, из них пять пешеходов. Все они не были обозначены световозвращающими элементами. Еще раз напомнить о важности фликеров сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Республиканского общественного объединения «Белая Русь» отправились в Мозырский социально-педагогический центр.

Стать заметней в темноте призывают сотрудники Госавтоинспекции. Профилактическая акция с одноименным незнанием проходит в республике. В канун осенних каникул инспекторы побывали в Мозырском социально-педагогическом центре и побеседовали с его маленькими воспитанниками о важности фликеров. В доступной форме с примерами из жизни детям объяснили – маленький фликер может спасти жизнь. Участие в мероприятии принял и активист общественного объединения «Белая Русь» Николай Глебов. Ребята получили в подарок красочные памятки и, конечно, фликеры. Такие дорожные обереги лучше всего прикрепить на верхнюю одежду. Фликер дает возможность водителю заметить пешехода на расстоянии до 400 метров. Фликер обязателен при движении по краю проезжей части и рекомендован при переходе улицы. А вот за его отсутствие можно поплатиться не только здоровьем, но и рублем. На сегодняшний день штраф может составить до 3 базовых или 76 рублей.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ