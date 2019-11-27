Налоговая инспекция напоминает о необходимости уплаты налогов… Дедушками Морозами

Декабрь – по-настоящему жаркая пора для тех, кто любит примерять костюмы новогодних героев и развлекать детей и взрослых. Повсеместно появляются объявления об услугах, которые предлагают креативные Дедушки Морозы и их сказочные «коллеги». В это же время инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району в преддверии праздников сообщает о проведении акции. Ее название говорит само за себя: «Дед Мороз, не забудь уплатить налоги!». Справочную информацию об акции можно получить по телефонам: 20-28-73; 21-02-94; 21-02-96; 21-02-97.