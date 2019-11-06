Итоги сельскохозяйственного года всей Гомельской области подведут 8 ноября в Речице. Накануне областных «Дожинок» своих передовиков чествовал совхоз-комбинат «Заря».

Герои дня сегодняшнего – труженики полей Мозырского и Наровлянского районов. Комбайнеры, трактористы, водители, агрономы и другие специалисты аграрной сферы в сезоне-2019 поработали ударно. И накануне областных Дожинок принимают заслуженные награды.

«Вложить душу = получить результат». Под таким девизом работает весь коллектив совхоз-комбината «Заря». За долгие годы работы это предприятие прочно заняло свою, лидерскую нишу в сельскохозяйственной сфере Мозырского района. Цифры нынешнего года говорят сами за себя: 13700 тонн зерна, 1900 тонн рапса, 32 тысячи тонн кукурузы, 33 тысячи тонн силоса. В полном объеме заготовлен сенаж. И все это – заслуга каждого работника отдельно и всего коллектива в целом.

Праздничное мероприятие в Руднянском доме культуры получилось по-домашнему уютным. Разве что комбинезоны и футболки передовики сменили на отглаженные рубашки. Вместе с благодарственными письмами – ценные подарки. За первые, вторые и третьи места в корпоративном соревновании вручали ноутбуки, ЖК-телевизоры и смартфоны. Дополнительно аграриев поощрили денежными премиями. К слову, кормами нынешнего сезона в хозяйстве уже начали кормить скот и птицу. Специалисты подчеркивают их качество и питательность. Количества тоже хватит до следующего года. А значит, на столах мозырян и не только зимой будут и хлеб, и молоко, и мясо. В том числе, благодаря вот этим мужчинам .

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ